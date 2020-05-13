Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Новости спорта:Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил двух лучших игроков мира.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком мира – Лионеля Месси или Криштиану Роналду:

"Кто лучше: Роналду или Месси? Для меня Месси. Но я безгранично уважаю Роналду. Объясню так. Мы играли против обоих, и против каждого из них почти невозможно защищаться.

Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать так же высоко, бегать так же быстро, как Криштиану.

Потом я добавил бы этому футболисту отношение Роналду к делу – оно безупречно и профессионально, лучше быть не может.

С другой стороны, есть маленький Месси, который делает вещи так, что они выглядят невероятно просто. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже является просто невероятным игроком".