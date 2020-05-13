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ПСЖ заинтересовался защитником Ренна

ПСЖ заинтересовался защитником Ренна
16:08 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Малиец Амари Траоре помог бретонцам выйти в Лигу чемпионов.

ПСЖ проявляет интерес к защитнику Ренна Амари Траоре.

Контракт малийца с Ренном заканчивается в 2021 году, а сам игрок пока не решил, стоит ли ему продлевать соглашение.

В завершившемся сезоне 28-летний Траоре сыграл 37 матчей за бретонцев, отличившись голом и 5 результативными передачами.

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В апреле чемпионат сезон во Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ стал чемпионом, а Ренн занял третье место, благодаря чему команда Жюльена Стефана впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Амари Траоре.
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