ПСЖ заинтересовался защитником Ренна

Новости спорта:Малиец Амари Траоре помог бретонцам выйти в Лигу чемпионов.

ПСЖ проявляет интерес к защитнику Ренна Амари Траоре.

Контракт малийца с Ренном заканчивается в 2021 году, а сам игрок пока не решил, стоит ли ему продлевать соглашение.

В завершившемся сезоне 28-летний Траоре сыграл 37 матчей за бретонцев, отличившись голом и 5 результативными передачами.

В апреле чемпионат сезон во Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ стал чемпионом, а Ренн занял третье место, благодаря чему команда Жюльена Стефана впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.