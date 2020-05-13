Карлос де Пена предрекает большое будущее Миколенко

Новости спорта:Футболист выбрал перечень стран для талантливого украинца.

Вингер киевского Динамо Карлос де Пена в интервью программы Динамо Онлайн сделал свой прогноз, куда может переехать защитник "бело-синих" и сборной Украины Виталий Миколенко.

"Виталий может играть во многих европейских лигах. Это молодой игрок с хорошими физическими данными. Он В силен и быстр.

Миколенко легко может играть в Англии, Испании или Италии. Думаю, он перейдет в клуб из одной из этих стран. Кроме того, он очень хороший парень. Мне приятно играть с ним. Моя дружба с ним находится на очень хорошем уровне.

Надеюсь, он заиграет в топ-лиге, и, думаю, он сделает это скоро", - заявил де Пена.

Напомним, Виталий Миколенко уже вошел в список интересов итальянского Милана.