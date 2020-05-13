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В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона

В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
18:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Лига объявила ориентировочную дату возобновления сезона.

Сегодня руководство Серии А вместе с представителями всех клубов провели очередную видеоконференцию. На ней клубы обсуждали ориентировочную дату возобновления сезона.

В итоге большинство клубов проголосовали за возобновление сезона 13 июня. Учитывая, что УЕФА требует завершить чемпионаты до 2 августа, такая дата возобновления сезона позволит также доиграть Кубок Италии.

Полноценные групповые тренировки клубам Серии А разрешат возобновить с 18 мая.

Для завершения сезона в Серии А нужно провести еще 12 туров и 4 перенесенных матча 25-го тура («Интер» - «Сампдория», «Аталанта» - «Сассуоло», «Верона» - «Кальяри» и «Торино» - «Парма»).

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При этом сомнения в том, что сезон в Италии доиграют, остаются: министерство здравоохранения страны предупреждает, что чемпионат снова будет остановлен, если в клубах будут новые положительные тесты на коронавирус.

Напомним, уже в эти выходные возобновится сезон в немецкой Бундеслиге.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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