Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус

Новости спорта:Результаты тестов пока неизвестны.

Футболисты, тренерский штаб, персонал и все сотрудники СК Днепр-1 прошли тестирование на коронавирус. Они сдали образцы материала для ПЦР-тестов.

Врачи планируют получить результаты тестов не позднее послезавтра. Тестирование проводила передвижная лаборатория из Киева, которая в дальнейшем посетит клубы Мариуполя, Запорожья и Одессы.

Ранее тестирование на коронавирус прошли Ворскла и Шахтер. Отрицательные тесты уже сдали футболисты Динамо, Десны и Колоса.

Все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса. СК Днепр-1 ушел на вынужденный перерыв на седьмом месте Favbet Лиги.

Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги хотят возобновить чемпионат в конце мая, чтобы завершить его в июле. Напомним, что второй этап ослабления карантина в Украине начнется 22 мая.