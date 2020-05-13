Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб, персонал и все сотрудники СК Днепр-1 прошли тестирование на коронавирус. Они сдали образцы материала для ПЦР-тестов.
Врачи планируют получить результаты тестов не позднее послезавтра. Тестирование проводила передвижная лаборатория из Киева, которая в дальнейшем посетит клубы Мариуполя, Запорожья и Одессы.
Ранее тестирование на коронавирус прошли Ворскла и Шахтер. Отрицательные тесты уже сдали футболисты Динамо, Десны и Колоса.
Все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса. СК Днепр-1 ушел на вынужденный перерыв на седьмом месте Favbet Лиги.
Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги хотят возобновить чемпионат в конце мая, чтобы завершить его в июле. Напомним, что второй этап ослабления карантина в Украине начнется 22 мая.