Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус

Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Образцы доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. После получения результатов можно будет переходить к вопросу возобновления тренировок в общей группе.
Футболисты "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19 / Фото: ФК "Шахтер"
Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определенные послабления.
Как игроки и тренеры «Шахтера» сдавали тесты на COVID-19? Смотрите подробности.#Шахтар #Shakhtar #Шахтер #футбол #football pic.twitter.com/2Nmmgxp75a
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 12, 2020
Украина будет выходить из карантина постепенно, в пять этапов. На первом этапе, в частности, позволили проводить учебно-тренировочные процессы спортсменам национальных сборных в олимпийских и неолимпийских видах спорта.