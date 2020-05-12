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Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус

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Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтар

Новости спорта:12 мая чемпионы Украины, игроки донецкого футбольного клуба "Шахтер", собрались в тренировочном комплексе "Святошин".

Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Образцы доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. После получения результатов можно будет переходить к вопросу возобновления тренировок в общей группе.

Футболисты "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19 / Фото: ФК "Шахтер"

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определенные послабления.

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Украина будет выходить из карантина постепенно, в пять этапов. На первом этапе, в частности, позволили проводить учебно-тренировочные процессы спортсменам национальных сборных в олимпийских и неолимпийских видах спорта.

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ФК Шахтер, УПЛ, Коронавирус, Covid-19.
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