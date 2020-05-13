В Турции определились с датой возобновления футбольного сезона

Новости спорта:Турецкая Суперлига начнет 12 июня, остальные дивизионы — позже.

Руководство турецкой федерации футбола утвердила даты возобновления турниров во всех лигах — сообщил официальный Твиттер Суперлиги.

Поединки Суперлиги возобновятся 12 июня, Лиги 1 (второго дивизиона) — 19 июня. Лига 2, Лига 3 и аматорская лига стартуют 18 июля.

На момент остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса в турецкой Суперлиге после 26-ти туров лидировали Трабзонспор и Истанбул Башакшехир (по 53 очка).

Клубы, в которых выступают украинские футболисты, пока находятся в зоне вылета: Ризеспор (Морозюк, Гармаш, Борячук) идет 16-м (25 очков), Кайсериспор (Кравец) — 18-м (22 очка).

Ранее сообщалось, что 13 июня должна возобновиться Серия А.