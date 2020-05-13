Первая и Вторая лиги возобновятся 2 июня

Новости спорта:Матчи Кубка Украины запланированы на 12 июня.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) и Украинская ассоциация футбола (УАФ) разработали план возобновления сезона в Первой и Второй лигах.

Клубы должны до 18 мая пройти тестирование на коронавирус. До конца мая представители Первой и Второй лиг смогут провести учебно-тренировочные сборы и подготовиться к возобновлению сезона.

Матчи в Первой и Второй лигах планируют возобновить 2 июня и завершить 25-26 июля. На 29 июля и 2 августа запланированы переходные матчи за выход в Первую лигу.

Оставшиеся туры в Первой лиге планируют доиграть в такие даты: 02.06, 07.06, 14.06, 21.06, 26.06, 01.07, 06.07, 11.07, 15.07, 20.07, 26.07. Во Второй лиге: 02.06, 07.06, 12.06, 17.06, 21.06, 27.06, 30.06, 05.07, 09.07, 13.07, 17.07, 21.07, 25.07.

Матчи 1/2 финала Кубка Украины Минай — Динамо и Мариуполь — Ворскла запланированы на 12 июня. Финал в Тернополе должен пройти 19 июля.

В середине марта все футбольные соревнования в стране были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Розыгрыш Первой и Второй лиг так и не был возобновлен после зимней паузы.

Клубы украинской Премьер-лиги планируют возобновить розыгрыш национального первенства 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля. Напомним, что второй этап ослабления карантина в Украине начнется 22 мая.