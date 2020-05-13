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Защитник Наполи получил травму на тренировке

Защитник Наполи получил травму на тренировке
20:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Наполи Костас Манолас стал первой жертвой двухмесячного отсутствия регулярных тренировок команды.

Спустя несколько дней после возобновления индивидуальных занятий на тренировочной базе Наполи "партенопеи" потеряли Костаса Маноласа — сообщает Corriere dello Sport.

У центрального защитника диагностирована мышечная травма. Более подробно о ее характере и сроках восстановления станет известно после детального обследования.

Врачи итальянских клубов опасались, что из-за двухмесячных индивидуальных тренировок в домашних условиях риск получения травм после возвращения к работе с мячом на естественном газоне увеличится.

Ранее сообщалось, что на тренировке травмировался вратарь Ромы Пау Лопес.

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С 18 мая в Италии должны возобновиться групповые тренировки команд Серии А.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Костас Манолас.
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