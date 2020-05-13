Динамо готово предоставить Заре базу клубной ДЮСШ

Новости спорта:Динамо готова пойти на такой шаг, если чемпионат решат доиграть в Киеве.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью официальному сайту клуба заявил, что готов предоставить луганской Заре базу клубной ДЮСШ, если будет принято решение доиграть оставшиеся матчи Favbet Лиги в столице Украины. По его словам, командам должно быть без разницы, где играть при пустых трибунах.

«В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.Каждый выезд в нынешних условиях — это логистические проблемы и дополнительный риск здоровью футболистов и сотрудников. Гостиницы не работают, авиасообщение тоже, а значит это совсем другие расклады.

Мы готовы предоставить луганской Заре базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как Динамо, так и игроков, и сотрудников других команд.

Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране — мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях — матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества. Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с Шахтером в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, Шахтер добирается из Киева, выходим на пустой стадион Металлист, играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?», — заявил Суркис.

Также президент бело-синих отметил, что от доигровки чемпионата Украины без болельщиков больше всего пострадает именно его клуб.

«Учтите тот момент, что от доигровки чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно Динамо. У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли ощущать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились. С психологической точки зрения играть без поддержки трибун очень сложно, особенно для тех, у кого эта поддержка есть всегда.

Для нас не составит труда договориться с Шахтером, Колосом и Десной, но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция — наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов».