Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Беленюк хочет быть судьей в бою Усика с хейтерами
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус
Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус

ФК Минай провел тесты на коронавирус

ФК Минай провел тесты на коронавирус
22:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Минай

Новости спорта:Команда постепенно приступает к тренировкам.

ФК "Минай", сегодня, 13 мая, провел тесты на COVID-19 для своих футболистов и персонала клуба.

Необходимую процедуру провели прямо на стадионе команды. Результаты тестирования медицинская служба клуба обнародует в ближайшее время.

Кроме того, главный тренер ФК "Минай" Василий Кобин прокомментировал ситуацию вокруг игрока, у которого обнаружили вирус COVID-19:

"Этот футболист пока изолирован от команды, лечится. Мы в свою очередь все поддерживаем нашего футболиста, пусть поправляется быстрее, мы его ждем.

На этой неделе впервые собрались и начали проводить тренировки малыми группами. Делаем это с соблюдением всех рекомендаций, которые нам сбросили специалисты из Украинской Ассоциации футбола. У каждого игрока перед началом занятия меряем температуру, каждому объяснили что и как делать, как держать дистанцию. Делаем все, чтобы минимизировать риски.

Еще один клуб УПЛ протестировал футболистов на коронавирус

Конечно, через эту ситуацию не у всех лучшее настроение. Но я сказал своим ребятам, чтобы они выбросили плохие мысли из головы, сосредоточились на тренировках. Чтобы переключились полностью на процесс. Кстати, видно, что ребята с удовольствием работают на поле. В конце концов, они два месяца сидели без любимой работы. И каждый понимает, какие задачи перед нами поставлены и чего мы сами хотим достичь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, ФК Минай, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
02 Тони Беллью назвал тройку лучших супертяжей
03 Чемпион UFC завершил карьеру в постели
04 Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
05 Черноморец снижает зарплаты футболистам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь