Глава Минздрава о футболе: В этом сезоне будут играть при пустых трибунах

Новости спорта:Максим Степанов сообщил, что возобновление УПЛ, возможно, состоится 30 мая

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможном возвращении футбола к жизни после карантина:

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий – все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19.

Мы действительно рассматриваем дату 30 мая. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЛР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Мы прописываем алгоритмы. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования.

Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника.

Болельщики вернутся на стадионы, когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать".