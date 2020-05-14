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СМИ: ФИФА отказалась от планов по проведению церемонии награждения лучших игроков года

СМИ: ФИФА отказалась от планов по проведению церемонии награждения лучших игроков года
05:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:ФИФА отказалась от церемонии награждения лучших игроков года.

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается проводить ежегодную церемонию вручения наград "The Best FIFA Football Awards" в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на испанскую Marca.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса в мире. Во время церемонии международная федерация награждает лучших футболистов по итогам года, а также игроков, которые вошли в символическую сборную.

Зато журнал "France Football" до сих пор не решил с вручением "Золотого мяча" в нынешнем году.

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Отмечается, что торжественное мероприятие ФИФА должен был состояться в Милане в сентябре 2020 года.

Добавим, что в прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА стал Лионель Месси.

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ФИФА, Футбол, The Best FIFA Football Awards.
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