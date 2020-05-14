Игрок Наполи травмировался на первой же тренировке

Новости спорта:Сроки восстановления защитника станут известны после детального обследования.

Защитник Наполи Костас Манолас получил повреждение во время сегодняшней тренировки. У футболиста диагностировали мышечную травму.

Завтра Манолас пройдет детальное медобследование, после чего станут известны сроки восстановления защитника. Напомним, что игроки Наполи приступили к индивидуальным тренировкам с 10 мая.

В текущем сезоне 28-летний Манолас провел 27 матчей за Наполи во всех турнирах. На счету защитника три гола.

Серия А планирует возобновить сезон с 13 июня. С 18 мая клубы смогут приступить к групповым тренировкам.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. На вынужденную паузу Наполи ушел на шестом месте Серии А.