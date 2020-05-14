Суркис предложил базу Динамо для Зари

Новости спорта:Президент «Динамо» убеждает клубы первой шестерки доиграть чемпионат в Киеве.

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал клубному сайту, почему вариант с доигрыванием первой шестерки УПЛ в Киеве наиболее оптимальный.

«В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться.

Мы готовы предоставить «Заре» базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе.

Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране - мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигрывании сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях - матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с «Шахтером» в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, «Шахтер» добирается из Киева, выходим на пустой стадион «Металлист», играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?

Учтите тот момент, что от доигрывания чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно «Динамо». У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли чувствовать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились.

Для нас не составит труда договориться с «Шахтером», «Колосом» и «Десной», но хотелось бы, чтобы все клубы в этом вопросе были на одних позициях. И главная позиция - наименьший риск для здоровья футболистов и сотрудников клубов», - сказал Суркис.

Напомним, что УПЛ 15 мая проведет онлайн-заседание, на котором обсудят, как доигрывать чемпионат Украины. Возобновление УПЛ могут сместить на одну неделю. Новой датой может стать 6 июня.