Известного английского футболиста ограбили на 2 млн фунтов

Новости спорта:Футболиста сборной Англии ограбили на 2 млн фунтов.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме.

Как сообщает The Sun, Алли играл в бильярд подругой Руби Мэй, приемным братом Гарри с подругой и еще одним товарищем, когда в дом ворвались двое людей в масках с ножами.

Грабители ударили футболиста и его друга по лицу, скомандовав испуганным друзьям Алли отдать им все ценные предметы. Затем один из грабителей побежал наверх и обыскал несколько спален игрока Тоттенхэма.

В итоге преступники забрали у игрока две пары часов и ювелирные украшения, принадлежащие его девушки на общую сумму в 2 млн фунтов.

У Алли и его друга легкие ушибы лица и им не потребовался вызов врачей. Полиции по горячим следам задержать никого не удалось.