Де Пена: Хочу играть и завершить чемпионат на втором месте

Новости спорта:Киевляне готовы к соревновательному процессу.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился мыслями о возобновлении полноценных тренировок с командой. Хавбек отметил, что команда готова к рестарту Favbet Лиги и будет бороться за чемпионство.

«Рад вернуться на поле. Во время карантина я продолжал тренироваться, работать над собой. Мы готовы к соревновательному процессу. Команда будет бороться за чемпионский титул».

«Я скучал по тренировкам, по ребятам. Радует мысль, что мы скоро будем играть. Жду старта — хочу играть и завершить чемпионат на втором месте. Мы будем усердно работать, чтобы сделать это».

«Я видел некоторых ребят во время карантина, потому что мы тренировались в маленьких группах. Я занимался с Дуэлунном, Вербичем, Пиваричем, а в последующие недели с Дуэлунном, Солем, Кадири, Русиным, Каргбо. Но наиболее соскучился по Миколенко», — сказал Де Пена.

Вчера футболисты Динамо собрались на клубной базе и провели первое за почти два месяца командное занятие. Ранее киевляне сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Согласно предварительному плану Favbet Лиги, чемпионат планируют возобновить 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля.

На вынужденный перерыв Динамо ушло на третьем месте Favbet Лиги, уступая Заре по результатам личных встреч.