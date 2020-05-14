Барселона не будет возвращать Неймара

Новости спорта:Барселона исключает возвращение Неймара.

Советник президента «Барселона» Карлес Рексач отметил, что считает невозможным возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Анализируя нынешнюю ситуацию, я считаю, что возвращение Неймара невозможно. Думаю, он понял, какую роль для него играла «Барселона». Если он забивал здесь гол, это облетало весь мир несколько раз. В Париже его голы менее заметны», — приводит слова Рексача COPE.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. Трансфер Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн сделал его самым дорогим футболистом мира.