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Интер хочет подписать игроков Барселоны, Наполи и ПСЖ

Интер хочет подписать игроков Барселоны, Наполи и ПСЖ
08:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Действия нерадзурри на трансферном рынке будут зависеть от будущего Лаутаро.

Интер продолжает работу над усилением команды и хочет подписать несколько опытных игроков в ближайшее трансферное окно. В сферу интересов нерадзурри попали полузащитник Барселоны Артуро Видаль, нападающий Наполи Дрис Мертенс и форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Действия Интера на трансферном рынке во многом будут зависеть от будущего Лаутаро Мартинеса. Нападающим интересуется Барселона, но клубы пока не могут договориться о переходе игрока сборной Аргентины.

Кавани и Мертенс рассматриваются в качестве замены Лаутаро и нападающего Алексиса Санчеса, который вернется в Манчестер Юнайтед по завершении сезона. Интер может подписать Эдинсона и Дриса в качестве свободных агентов, ведь их контракты с клубами истекают этим летом.

Ранее сообщалось, что Интер предлагает Мертенсу контракт на два года. В подписании бельгийца также заинтересованы Челси, Ньюкасл и Ювентус. Кавани же планирует выступать в Европе как минимум до чемпионата мира 2022 года.

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ФК Интер (Милан), ФК Наполи, Серия А, Новости спорта.
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