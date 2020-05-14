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Деле Алли прокомментировал ограбление

Деле Алли прокомментировал ограбление
09:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Деле Алли — об ограблении: это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке.

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления, которое он пережил в собственном доме.

«Спасибо вам за все сообщения. Это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке. Благодарю за поддержку», — написал футболист в «Твиттере».

Ранее стало известно, что в 00:30 по местному времени двое вооружённых ножами людей ворвались в дом Алли. Во время ограбления футболист играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.

Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Также были украдены ювелирные изделия, принадлежащие Мэй.

В полиции сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом футболиста могло быть запланированным.

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Алли перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в феврале 2015 года из «Милтон Кинс Донс». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Деле Алли.
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