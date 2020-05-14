Бавария дает большую сумму за Сане

Новости спорта:Ранее мюнхенцы оценивали вингера в 40 миллионов евро.

Бавария продолжает работу над трансфером полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане. Мюнхенцы готовы предложить за футболиста сборной Германии около 65 миллионов евро.

Ранее Бавария оценивала Сане в 40 миллионов евро, но в Манчестере посчитали такую сумму «смехотворной». Горожане предпочтут отпустить Лероя бесплатно летом 2021 года, чем продавать его за такие деньги.

Пока Бавария не делала официальных предложений по трансферу Сане. Ранее сообщалось, что немецкий гранд готов предложить вингеру контракт на пять лет.

В Ман Сити Лерой перешел летом 2016 года из Шальке. Его трансфер обошелся Горожанам в 50 миллионов евро. Контракт вингера с клубом АПЛ истекает в июне 2021 года.

Сане в текущем сезоне провел один матч за Ман Сити, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

Бавария возглавляет Бундеслигу, опережая Боруссию Дортмунд на четыре очка. Чемпионат Германии возобновится 16 мая.