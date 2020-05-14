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Шапаренко о нестабильности в Динамо: Не знаю почему так получается

Шапаренко о нестабильности в Динамо: Не знаю почему так получается
10:32 Сегодня Телеграф Трендец Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой хавбек «Динамо» рассказал о постоянных переходах с основы в дубль.

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о непростых моментах в основной команде.

- Почему у меня всегда дубль-основа, дубль-основа? Очень много хочется сказать, я не буду этого говорить. Так тренера просто видят. Вот и все. Тренера - Лужный и Шацких, у меня не было с ними контакта. Я с ними не разговаривал. С Хацкевичем да, разговаривал. Говорил мне, что надо улучшить. А может те на меня разозлились... Не знаю почему так получается. Они то отправляли меня, то возвращали. Короче... Это очень трудно и бьет по морали.

Я никогда не давал интервью и то, максимум клубному каналу. Многие близкие знают всю ситуацию, но я бы не хотел выносить ее в интернет, чтобы люди знали.

- Что нужно было улучшить, что говорил Хацкевич?

- Иногда мне Хацкевич давал свободу действий. Я себя чувствовал супер. Но когда надо было играть строго в позиции... Бывало стою без мяча, ритм идет, 20 минут игры - а ты два раза до мяча дотронулся. Потерял ритм, получил мяч, потерял. Раз обрез, второй обрез - все, пошла неуверенность. Хацкевич подсказывал, как лучше принять мяч, как обыграть игрока, куда пробить. Важные подсказы.

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- Помню приехал с национальной сборной и меня на третий день отправили в дубль. Тебя отправили на два шага назад и теперь заново надо все доказывать, снова попадать в первую команду. Это максимально трудно.

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Все по теме:

УПЛ, Александр Хацкевич, ФК Динамо (Киев), Николай Шапаренко.
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