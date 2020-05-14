Защитник Манчестер Юнайтед: У Погба есть всё, чтобы стать лучшим в мире

Новости спорта:Шоу считает, что у Погба есть всё, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о партнёре по команде, полузащитнике Поле Погба, отметив, что против француза сложнее всего играть на тренировках.

«У Погба сложнее всего отобрать мяч. Он такой большой, сильный, у него быстрые ноги. Если честно, у него есть всё, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Против него сложнее всего играть на тренировках. Вы можете спросить об этом кого угодно из нашей команды. Он знает, как удержать мяч, лучше всех отдаёт пасы и бьёт по воротам», — приводит слова Шоу пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте клуба.

В сезоне-2019/2020 французский полузащитник провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.