Рабьо после Ювентуса может переехать в Англию

Новости спорта:Француз может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо в ближайшее трансферное окно может перейти в один из клубов АПЛ — им интересуются Эвертон и Ньюкасл.

Представители английских клубов уже ведут переговоры с мамой и агентом французского футболиста Вероникой Рабьо.

Примечательно, что в услугах 25-летнего игрока заинтересован лично главный тренер Ирисок Карло Анчелотти, который следит за его игрой еще с тех пор, когда Рабьо играл за ПСЖ.

Француз перешел в Ювентус летом прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах за бьянконери.

Эвертон находится на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, Ньюкасл занимает 13-ю строчку. Чемпионаты Англии и Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса.