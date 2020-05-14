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Почему Динамо не подало апелляцию по делу Беседина

Почему Динамо не подало апелляцию по делу Беседина
13:01 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:В столичном клубе согласны с решением о дисквалификации форварда на один год.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему клуб не подал апелляцию на решение о дисквалификации форварда Артема Беседина.

«Мы не подавали апелляцию, потому что согласны с решением. Беседин ни в чем не виноват, но мы знаем, что за такие вещи очень сурово наказывают - он мог быть дисквалифицирован на четыре года.

Переговорив с Артемом и адвокатом, мы решили ждать возможной апелляции ВАДА, но этого не произошло. Он был убедительным в УЕФА и я считаю, что с учетом переноса Евро-2020, карантин пошел Беседину на пользу. Он мечтает сыграть на чемпионате Европы, но ему нужно будет доказать своей игрой, что достоин играть в команде Шевченко. Для этого у Артема будет полгода», – сказал Суркис.

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Напомним, Беседин был наказан за употребление допинга, обнаруженного после пробы, которую взяли по итогам матча Лиги Европы. Игрок утверждает, что стал жертвой врачебной ошибки.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ, Артем Беседин.
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