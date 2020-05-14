Украинский футболист отличился голом за Ференцварош

Новости спорта:Украинский полузащитник Игорь Харатин принял участие в контрольном матче своей венгерской команды "Ференцварош" против "Залаэгерсега".

Поединок "Ференцварош" – "Залаэгерсег" состоялся в рамках подготовки к возобновлению сезона-2019/20 и завершился со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Игорь Харатин отыграл в нем 63 минуты и записал 1 гол на свой счет.

Планируется, что свой первый официальный матч после карантина подопечные Сергея Реброва проведут 23 мая дома против "Дебрецена".

Напомним, что Игорь Харатин вошел в состав игроков, которых главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвыал на мартовские матчи. Сейчас в Украине футбольные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 24 апреля Премьер-министр Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Первые послабления карантинных ограничений в Укрнаине стартовали 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая и будет касаться среди прочего спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и пр.