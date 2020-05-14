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Кополовец: Мне больно смотреть на Карпаты

Кополовец: Мне больно смотреть на Карпаты
13:02 Сегодня Телеграф Footballhub Фото: Твиттер

Новости спорта:В Минае Кополовец переживает вторую молодость.

Спортивный директор Миная, в прошлом игрок львовских Карпат Михаил Кополовец рассказал о том, что, по его мнению, происходит со львовским клубом.

«Что сейчас происходит с Карпатами? Честно, мне больно смотреть на эту команду. Львов заслуживает мощную команду, которая играла бы в Европе. Обидно смотреть на Карпаты», — считает Кополовец.

«Туда надо влить новую жизнь. Там нужен новый президент, который любит футбол. Требуется перезагрузка максимальная. Команда никому не нужна. Там остался бренд. Фанов — ноль на стадионе. Кому нужен этот футбол? Не ходят люди на футбол, потому что они хотят видеть продукт, чувствовать эмоции, борьбу. Какую-то энергию вылить, выкричаться.

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В Карпаты приходят полуфабрикаты, они играют за деньги, не за клуб. Когда мы выступали за Карпаты, то у нас были одни из самых низких зарплат в Украине. Но мы играли в Лиге Европы».

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Все по теме:

ФК Карпаты, УПЛ, Михаил Кополовец, ФК Минай.
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