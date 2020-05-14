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Воронин: Помню в Ливерпуле 1 января была тренировка и я опоздал

Воронин: Помню в Ливерпуле 1 января была тренировка и я опоздал
12:45 Сегодня Телеграф Миля Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский футболист вспомнил курьезный случай в «Ливерпуле».

40-летний бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Украины по футболу Андрей Воронин рассказал о забавном эпизоде в карьере.

«Помню в «Ливерпуле» первого января была тренировка, а второго была игра. Тренировка была в 11 утра.

А у «Арсенала» игра была первого числа, а заезд 31-го декабря. Я с Глебушкой (Александр Глеб) разговаривал, он тогда плевался. Ему жена «оливьешку» дала с собой и еще кое-что. Мы созванивались, а он говорил, что нам повезло, что игра второго.

Со мной жили Пепе (Рейна), Торрес, Аурелио и Алонсо, кажется. Ко мне друзья приехали в Ливерпуль, к ним приехали. Ну мы начали праздновать. Был салют. Я пошел Торреса поздравить, ко мне пришел Рейна. Ну они Новый год попраздновали несколько часов и пошли спать. А у меня так не получилось. Праздник затянулся. На утро открываю глаза, а уже сбор. Я в суматохе начинаю ломиться и по телефону набираю Глеба и спрашиваю, как будет по английски «у меня будильник не сработал?»

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Я прибегаю на базу, команда уже на поле кружит. Мне тяжко, но я выбегаю на поле и кричу «Happy New Year!» И мне вся команда начинает хлопать. Я такой довольный, но мне Бенитес говорит: «Давай домой езжай и с дублем потренеруйся недельку», - сказал Воронин.

Воронин выступал за «Ливерпуль» с 2007-го по 2009-й годы.

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Сборная Украины, Андрей Воронин, АПЛ, ФК Ливерупль.
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