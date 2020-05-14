Леднев: Хацкевич сказал, что мне лучше пойти в аренду

Новости спорта:Украинский хавбек планирует вернуться в Киев из аренды.

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за «Зарю», рассказал о перспективах возвращения в киевский клуб.

– Хацкевич подошел ко мне на сборах, конкретно сказал, что мне лучше пойти в аренду, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по 6 голов за матч забивать. Он мне так говорил.

Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, «Заря» – хороший клуб, считал, что это хороший шаг для меня.

– То есть в U-19, в U-21 футболист может забивать пачками по 20-30 голов за сезон, но это ничего не дает ему в плане первой команды?

– Не так конкретно, понятно, что это важно все. Просто конкретно у меня была ситуация, что главный тренер не особо рассчитывал на меня. Поэтому я решил уйти в аренду.

– Когда ты почувствовал, что тебя стали более серьезно рассматривать, как футболиста «Динамо» в будущем?

– Этой зимой. Мне кажется, что самое главное подтверждение, когда новый контракт дают футболисту. Я чувствовал это отношение. И игроки ждут меня, мне это приятно все. Болельщики постоянно пишут, что ждут меня в Киеве. Я хочу приехать в Киев и максимально помогать команде.

– В «Динамо» нет такой позиции, на которой ты играешь в «Заре». Как ты видишь свою роль?

– Не скажу, что в «Динамо» нет такой позиции. Там есть выраженный поднападающий – 10-й номер. Это та же позиция, на которой я в «Заре» играю.

- Когда ты выстрелил, заговорили о сборной, были ли какие-то другие предложения по трансферу или аренде из Европы?

– Мне говорили, что были предложения из достаточно хороших клубов, но я принял для себя решение, что хочу играть в «Динамо». На агента выходили разные хорошие европейские клубы. Но я принял окончательное решение, как я хочу.