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В УАФ обьяснили о судьбе денег от УЕФА

В УАФ обьяснили о судьбе денег от УЕФА
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Генсек УАФ Юрий Записоцкий рассказал о ситуации с деньгами, которые УЕФА выделил национальным ассоциациям на помощь в борьбе с последствиями коронавируса.

Юрий Записоцкий в комментарии Football.ua отметил, что регламенты использования денег, в частности, на помощь клубам для прохождения ПЦР-тестирования, будут решаться на заседании исполкома УЕФА 27 мая.

"Насколько я понимаю, 27 мая еще будет видеоисполком УЕФА, на котором будут окончательно утверждены все регламенты, в том числе – на что эти деньги можно использовать. Пока что эти деньги виртуальные. Ни сроки, ни порядок финансирования еще не определены. У нас еще нет полного понимания, сколько денег и на что можно будет тратить. Мы, как и вы, об этом больше узнаем из пресс-релизов УЕФА.

Важно понимать, что физически денег пока нет. УЕФА задекларировал, что они будут помогать, заявили объем этих средств – по 4,3 млн на каждую ассоциацию. Как мы обсуждали на последней видеоконференции генеральных секретарей, так как это деньги программы Hat-trick, будет собираться еще комитет Hat-trick, затем еще будет Исполком УЕФА, и уже после этого будет полное понимание. Как только будет четкий регламент работы, мы с удовольствием прокомментируем, что можем сделать и кому помочь", - отметил Записоцкий.

Напомним, в конце апреля ФИФА объявила о том, что выделит каждому из своих членов 500 тысяч долларов на помощь в борьбе с последствиями коронавируса. Через несколько дней об этом же заявил и УЕФА, который пообещал 4,3 млн евро каждой ассоциации.

В случае возобновления сезона планируется, что футболистов будут регулярно проверять на COVID-19, и это станет существенной статьей расходов для многих клубов: стоимость одного ПЦР-теста составляет около 2400 грн. В УПЛ планируют проводить ПЦР-тестирования перед возобновлением чемпионата, а также перед каждым из оставшихся девяти матчей.

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Таким образом, на одного человека нужны как минимум 10 тестов суммарной стоимостью 24 тысячи гривен.

Точная дата восстановления украинской Премьер-лиги пока неизвестна. В лучшем случае это может произойти 30 мая.

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УЕФА, ФИФА, УПЛ, УАФ, Юрий Записоцкий.
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