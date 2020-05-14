Милевский: Иногда потягиваю сигареты

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский в разговоре с Андреем Ворониным на YouTube канале Миля признался, что иногда позволяет себе курить.
"Я как-когда. Иногда потягиваю сигареты. Но очень редко. 10-20 сигарет курить не могу, могу только пять".
К слову, и Воронин признался, что перешел с сигарет на IQOS.
"Два года курю IQOS. Перепрыгнул с сигарет на IQOS, я за здоровый образ жизни. Решил перейти на это.
У меня дома блоков 10-15 сигарет осталось. Еще с тех времен", - признался Воронин.
Напомним, Артем Милевский признался, что не имеет гражданства Беларуси.