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Милевский: Иногда потягиваю сигареты

Милевский: Иногда потягиваю сигареты
14:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист признался, что иногда курит.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский в разговоре с Андреем Ворониным на YouTube канале Миля признался, что иногда позволяет себе курить.

"Я как-когда. Иногда потягиваю сигареты. Но очень редко. 10-20 сигарет курить не могу, могу только пять".

К слову, и Воронин признался, что перешел с сигарет на IQOS.

"Два года курю IQOS. Перепрыгнул с сигарет на IQOS, я за здоровый образ жизни. Решил перейти на это.

У меня дома блоков 10-15 сигарет осталось. Еще с тех времен", - признался Воронин.

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Напомним, Артем Милевский признался, что не имеет гражданства Беларуси.

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Сборная Украины, Артем Милевский, ФК Динамо (Брест).
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