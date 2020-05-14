Ковалец - новый тренер Черноморца: Будем готовиться к продолжению чемпионата

Новости спорта:Его ассистентом временно будет Андрей Ущаповский.

Экс-тренер молодежной сборной Украины и Оболони-Бровар Сергей Ковалец назначен новым тренером одесского Черноморца.

«Будем готовиться к продолжению чемпионата. Правда, еще не известно, когда он возобновится. Решение должно быть принято на днях. С моими помощниками определимся чуть позже. Пока мне будет ассистировать старший тренер Черноморца-2 Андрей Ущаповский», — заявил Ковалец.

Ранее сообщалось, что еще 12 мая 51-летний специалист был представлен команде на клубной базе Моряков в Совиньоне.

На должности Ковалец заменил Остапа Маркевича, уволенного в апреле. Под руководством последнего одесситы провели семь матчей в чемпионате Первой лиге и добыли две победы.

Ковалец прекратил сотрудничество с Оболонью-Бровар в январе. На зимний перерыв киевляне ушли пятыми в турнирной таблице.

Одесситы же столкнулись с серьезными финансовыми проблемами: сообщалось о задолженностях по зарплате за два месяца, а игрокам, по информации СМИ, предлагают играть за 10-15 тысяч гривен в месяц.

На сегодняшний день Черноморец занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги Украины.