Лидер Александрии может перейти в клуб Серии А

Новости спорта:Хавбек «Александрии» заинтересовал несколько клубов Серии А.

Скаут Алекс Великих поделился инсайдом из Серии А. По его информации, итальянские клубы активно следят за одним из игроков «Александрии».

«Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок «Александрии» заинтересовал клубы Серии А. Кстати, я ожидаю появление украинского игрока в составе «Ромы». То же могло произойти в «Милане», но там поменялось руководство», - сказал Великих в программе «Оставайся с футболом».

По информации Футбол 24, речь идет о хавбеке Кирилле Ковальце, за которым итальянские скауты следили в матче Лиги Европы «Сент-Этьен» - «Александрия» (1:1) и остались довольны.

В нынешнем сезоне 26-летний Ковалец сыграл за «Александрию» 14 матчей в УПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.