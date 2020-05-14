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Шевченко ответил на вопрос "Может ли Миколенко перейти в Милан?"

Шевченко ответил на вопрос "Может ли Миколенко перейти в Милан?"
13:59 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Коуч отметил отличный прогресс у 20-летнего футболиста.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который во время игровой карьеры выступал за «Динамо» и «Милан», поделился мнением относительно того, насколько вероятен трансфер молодого защитника «бело-синих» Виталия Миколенко в стан «россо-нери».

«Может ли Миколенко перейти в «Милан»? Он сильно вырос, и играл в моей команде в последние два года. У него достаточно возможностей для совершенствования, и для нас это важно. Со временем «Милан» решит, покупать его или нет», - заявил Шевченко.

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Напомним, ранее в итальянской прессе сообщалось, что за Миколенко тамошние клубы готовы заплатить «Динамо» 15 миллионов евро.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Милан, УПЛ, УАФ.
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