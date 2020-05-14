Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

Новости спорта:Уже в конце мая пройдут первые матчи после длительного перерыва.

Украинская Премьер-лига решила возобновить сезон 2019/2020 30 мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

До перерыва на карантин, связанного с COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Лидирует "Шахтер", "Заря" - вторая, однако опережает "Динамо" лишь по дополнительным показателям. Командам осталось сыграть 9 туров. Поединки пройдут без зрителей.

В следующем туре в первой шестерке "Динамо" встретится с донецким "Шахтером", "Колос" примет "Десну", а "Александрия" сыграет с "Зарей". Во второй состоятся матчи: "Карпаты" - "Мариуполь", "Ворскла" - "Львов", "Днепр-1" - "Олимпик".

О времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Напомним, сейчас клубы обсуждают возможность проведения остальных матчей сезона в двух городах. В частности, "Десна" предложила, чтобы первая шестерка свои поединки проводила в Киеве. Против выступили "Заря" и "Александрия". В ответ "Динамо" предложило луганчанам свою базу ДЮСШ для проживания и тренировок.

Добавим, что 16-го мая возобновляется немецкая Бундеслига. На следующей неделе - 23-го мая - стартует чемпионат Чехии. 30-го мая также возобновится чемпионат Австрии, а уже 4-го июня начнут играть в Португалии.