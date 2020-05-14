Новости спорта:Директор телеканалов «Футбол» считает, что этот бизнес не является прибыльным.

Спортивный журналист Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол», рассказал, почему матчи УПЛ не пользуются спросом:

"Я хорошо знаю этот рынок с точки зрения концепции. Сегодня я не могу сказать, что появится крупный игрок на продукт под названием УПЛ. Здесь есть несколько факторов: слабый продукт и экономические показатели по доходу населения.

УПЛ – слабый продукт, не имеющий международного спроса. Этот бизнес не прибыльный. Любой крупный игрок поинтересуется периодом возвращения инвестиции и развитием продукта в дальнейшем.

Также нужно смотреть на доход населения. Если обратить внимание, тот же DAZN открывается в высокоразвитых странах: Швейцария, Англия, Бразилия, США, Германия и т.д.

Сегодня нужно понимать: сколько одна семья может заплатить за просмотр футбола и как ты будешь распространять этот бизнес, насколько ты защищен от пиратов. Бизнес очень тяжелый".