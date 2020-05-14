Андрей Воронин рассказал о своих проблемах в Ливерпуле

Новости спорта:Футболисту сложно было адаптироваться в Англии.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в разговоре с Артемом Милевским на YouTube канале Миля рассказал, почему не смог заиграть в английском Ливерпуле.

"Англия – то не мой чемпионат. Может быть, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым тяжелым в Ливерпуле для меня была ротация Бенитеса.

Он крутил состав, как хотел. Если взять по именам игроков, которые играли тогда в Ливерпуле, то они, наверное, сильнее, чем нынешние.

Я вышел, забил гол, а не следующую игру даже в заявку не попал. Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноват".

Также Воронин рассказал, в каком окружении жил в Ливерпуле.

"Жил в поселке с одними испанцами. Вместе отмечали Новый год. Рядом Жил Пепе Рейна, Фернандо Торрес, Фабио Аурелио и Хаби Алонсо. Повезло мне с домом", - поведал Воронин.