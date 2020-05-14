Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Назван лучший баскетболист в истории НБА
Назван лучший баскетболист в истории НБА

Андрей Воронин рассказал о своих проблемах в Ливерпуле

Андрей Воронин рассказал о своих проблемах в Ливерпуле
15:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболисту сложно было адаптироваться в Англии.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин в разговоре с Артемом Милевским на YouTube канале Миля рассказал, почему не смог заиграть в английском Ливерпуле.

"Англия – то не мой чемпионат. Может быть, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым тяжелым в Ливерпуле для меня была ротация Бенитеса.

Он крутил состав, как хотел. Если взять по именам игроков, которые играли тогда в Ливерпуле, то они, наверное, сильнее, чем нынешние.

Я вышел, забил гол, а не следующую игру даже в заявку не попал. Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноват".

Бундеслига возвращается: но карантин для игроков никто не отменял

Также Воронин рассказал, в каком окружении жил в Ливерпуле.

"Жил в поселке с одними испанцами. Вместе отмечали Новый год. Рядом Жил Пепе Рейна, Фернандо Торрес, Фабио Аурелио и Хаби Алонсо. Повезло мне с домом", - поведал Воронин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Андрей Воронин, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор - ФСБ
02 Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari
03 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
04 Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
05 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь