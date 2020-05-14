Молодежные чемпионаты Украины планируют завершить досрочно

Новости спорта:Решение должны утвердить на Исполкоме УАФ.

Нынешний сезон в чемпионатах Украины в возрастных категориях до 19 и до 21 года, скорее всего, не станут доигрывать из-за пандемии коронавируса.

Клубы УПЛ приняли решение завершить соревнования, но это решение также нужно утвердить на Исполкоме Украинской ассоциации футбола.

В данный момент в категории до 21 года сыгран 21 тур. Лидирует Шахтер (53 очка), на втором месте Динамо (49), третья позиция у Ворсклы (41).

В чемпионате U-19 сыграли лишь 15 туров перед вынужденной приостановкой. В лидерах Динамо (43), на одно очко отстает Шахтер (42), на третьем месте Ворскла (36).