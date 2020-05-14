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Игли Таре: Отмена Серии А - это социальная катастрофа

Игли Таре: Отмена Серии А - это социальная катастрофа
15:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Римляне настаивают на продолжении чемпионата.

Спортивный директор Лацио Игли Таре заявил, что ни в коем случае нельзя досрочно завершать текущий сезон Серии А.

"Мы постараемся выиграть чемпионат, если возобновится Серия А. Если нет, мы попробуем еще раз в следующем году. Те, кто говорят, что мы хотим возобновить чемпионат только по личным интересам, ничего не понимают".

"Футбол дает работу 370 000 человек. Если сезон остановится, это станет социальным падением для многих, и вся Италия понесет серьезные потери, а не только спорт".

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"Это будет социальная катастрофа. Остановка сейчас означает, почти наверняка, что мы не сможем возобновить турниры и в сентябре", — сказал Таре в интервью La Repubblica.

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ФК Лацио, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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