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Возобновление УПЛ зависит от решения правительства

Возобновление УПЛ зависит от решения правительства
16:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Подавляющее большинство клубов УПЛ поддерживает идею возобновления чемпионата 30 мая.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в интервью Football.ua рассказал о возможных датах возобновления матчей УПЛ, а также о том, как обстоят дела с тестированием клубов УПЛ на коронавирус.

- Когда возобновится УПЛ?

- Сегодня было рабочее заседание клубов. На заседании присутствовало все 12 клубов и подавляющее большинство поддержало идею возобновления чемпионата 30 мая. Но также в данной ситуации все зависит от решения правительства страны. Если будет позволять ситуация, то УПЛ возобновится 30 мая.

- На данный момент известно, что выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая, но есть информация, что возможен перенос на неопределенный срок. 

- Этот вопрос обсуждался на заседании, но предлагаю дождаться официального решения.

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

- Как у клубов УПЛ обстоят дела с тестированием на коронавирус?

- На данный момент большинство клубов уже прошло тестирование на коронавирус. Те, кто еще не прошел, они согласовали с лабораториями график прохождения тестирования и в скором времени сдадут тесты. Некоторые клубы уже имеют на руках результаты тестирования, некоторые еще ожидают. На данный момент не было зафиксировано ни одного положительного теста.

Медицинский протокол в дальнейшем еще будет согласован с профильным министерством. И только после этого будет осуществляться допуск футболистов к матчам.

- Какова вероятность, что верхняя шестерка может быть доиграна в Киеве, а нижняя — во Львове или Днепре?

- Этот вопрос также обсуждался на сегодняшнем заседании, но большинство клубов поддерживают спортивный принцип. Поэтому, скорее всего, такое не будет реализовано. Но также все будет зависеть от рекомендаций структур здравоохранения.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Евгений Дикий.
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