Челси начал переговоры по игроку основы Ювентуса

Новости спорта:Миралем Пьянич может уже в грядущее летнее межсезонье укрепить среднюю линию "синих".

Лондонский Челси собирается приобрести боснийского полузащитника Ювентуса и сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.

Как утверждает The Guardian, клубы уже начали переговоры касательно перехода 30-летнего футболиста. "Пенсионеры" также могут предложить "бьянконери" обмен на Жоржиньо.

В Турине Миралема оценивают в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что босниец согласился продолжить карьеру в Барселоне.

Пьянич является одним из лидеров Ювентуса – в этом сезоне он выходил на поле в 22 играх Серии А, в которых отметился 3 мячами и сделал 4 голевых передачи.