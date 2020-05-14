Локомотив официально прекратил сотрудничество с Семиным

Новости спорта:«Локомотив» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Семиным, его место займет 40-летний серб Марко Николич.

«Локомотив» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Семиным, его место займет 40-летний серб Марко Николич.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив» – сказано на сайте московского клуба.

В последний период работы 73-летнего Семина московская команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России, три раза – к победе в Суперкубке.

Сейчас столичная команда занимает 2-е место в розыгрыше РПЛ, прерванном после 22 туров в связи с пандемией коронавируса, и отстает от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

Семин дважды возглавлял киевское «Динамо» – с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год.