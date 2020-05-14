Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко

Лидер Динамо ровняется на Роналду

Лидер Динамо ровняется на Роналду
17:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Вингер киевлян Виктор Цыганков дал ответ на ряд вопросов.

Крайний полузащитник Динамо Виктор Цыганков высказал свое мнение о личных спортивных предпочтениях, а также поведал о первых впечатлениях от киевской команды.

"В футболе для меня пример для подражания — Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок — Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол".

"В детстве параллельно с футболом занимался еще плаванием. Но это продолжалось недолго и на ранних этапах, в 6-7 лет".

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

"Незабываемые впечатления — это первый матч Динамо, увиденный мной вживую — поединок Кубка УЕФА против Валенсии в Киеве", — сказал Цыганков официальному сайту Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор - ФСБ
02 Ибрагимовичу грозит штраф за вождение редкого Ferrari
03 Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
04 Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
05 Мейвезер: Я избивал мешков и заработал миллиард
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь