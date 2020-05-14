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Заря отказалась от предложения президента Динамо

Заря отказалась от предложения президента Динамо
17:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Луганский клуб отметил, что хорошо себя чувствует в Запорожье.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал сложившуюся ситуацию в украинском футболе, отметив, что логичнее было бы доиграть УПЛ в Киеве.

Президент сказал, что в первой шестерке четыре клуба базируются в Киеве или рядом с ним, а потому не видит необходимости ездить по Украине, подвергая футболистов и сотрудников риску заражения коронавирусом, учитывая, что придется столкнуться с логистическими трудностями. К тому же все матчи будут проводиться без зрителей.

Суркис заявил о готовности предоставить Заре, базирующейся в Запорожье, базу клубной ДЮСШ, где команда могла бы разместиться.

"Мы готовы предоставить луганской Заре базу нашей клубной ДЮСШ. Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти на встречу и помочь соперникам в данном вопросе. Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как Динамо, так и игроков, и сотрудников других команд", - отметил Суркис.

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Эту цитату разместил на своей странице фанатский аккаунт Зари и получил ответ от официальной страницы луганской команды.

"Спасибо. Не нужно. Мы и в Запорожье себя неплохо чувствуем", - написал клуб. 

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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