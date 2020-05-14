Крузейро до конца мая выплатит Заре долг по трансферу Виллиана Гомеса

Новости спорта:Луганчане должны получить от бразильского клуба около 1,7 миллиона евро.

Исполняющий обязанности президента Крузейро Жозе Далай Роша сообщил, что бразильцы в мае должны решить несколько вопросов, связанных с клубными долгами. В частности, Крузейро погасит задолженность перед Зарей за трансфер полузащитника Виллиана Гомеса.

"Долг по Денилсону, купленному у клуба из ОАЭ, составляет от 5 до 6 миллионов бразильских реалов, по Виллиану Гомесу, приобретенному у Зари, — 11 миллионов [1,7 миллиона евро], по Кайседо из Индепендьенте дель Валье — 4 миллиона", — сказал Роша.

Роша заявил, что Крузейро выполнит все обязательства, чтобы избежать санкций от ФИФА. Бразильцы до 15 мая должны погасить долги по трансферу Денилсона, до 18 мая — по Кайседо, до 29 мая — по Виллиану.

Ранее Заря отказала Крузейро в выплате долга по Гомесу в рассрочку. Прошлым летом сообщалось, что луганчане могут получить 1,5 миллиона евро от Крузейро за переход Виллиана.

Гомес не провел ни единого матча за Зарю. В Украине он играл за Металлист. В Крузейро полузащитник перешел из харьковского клуба в 2013 году, но впоследствии Металлист переуступил долг луганчанам. Сейчас Виллиан защищает цвета Палмейраса.