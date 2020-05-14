Арестован мужчина, планировавший устроить теракт во время Эль Класико

Новости спорта:Мужчина планировал устроить теракт на стадионе "Камп Ноу".

В Барселоне был арестован человек, планировавший устроить теракт на стадионе «Камп Ноу».

По информации La Sexta, мужчина заявил, что планировал организовать атаку с помощью дрона во время матча между «Барселоной» и «Реалом». Задержанный не уточнил, когда конкретно он намеревался совершить теракт. Дрон найден не был.

Мужчина на протяжении четырех последних лет был связан с террористическими организациями. Предполагается, что на него негативно повлиял стресс, вызванный карантином из-за коронавируса.