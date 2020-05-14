Женская сборная Украины в сентябре может сыграть матч квалификации с Черногорией

Новости спорта:Было принято решение об обязательном наличии женских команд в клубах УПЛ.

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко рассказала о ситуации в женском футболе в контексте карантина:

– Мы с нетерпением ждем восстановления тренировочного процесса, но пока сложно сказать, сколько женских команд смогут приступить к полноценной работе. Радует лишь то, что пока все они держатся на плаву.

– А как дела у ваших подопечных по национальной сборной Украины?

– Согласно карантинными требованиями все они работали по индивидуальному графику. Мы с моими помощниками с ними часто контактируем, и главное, что все девушки здоровы. Остается надеяться, что наступление эпидемии будет остановлено, и 22 сентября мои подопечные сыграют очередной календарный поединок чемпионата Европы – с черногорками.

– На мартовском заседании исполкома УАФ было принято стратегический план развития женского футбола, который предусматривает обязательное наличие женских команд в клубах УПЛ.

– Это действительно историческое решение. Знаете, на мой взгляд, одним из весомых факторов стремительного прогресса женского футбола в Европе является то, что ведущие ФК взяли под свою опеку и женские команды. Речь идет о клубах «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Лион», «Баварию», «Вольфсбург», «Фиорентина», «Челси», «Манчестер Сити».

Среди украинских элитных клубов своего представителя в женском футболе имеют лишь «Карпаты». Убеждена, что после мартовского решения Исполкома УАФ вскоре опыт львовян возьмут на вооружение и другие отечественные ФК. Это будет способствовать популяризации женского футбола и укрепит его финансовые тылы.