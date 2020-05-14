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Стали известны суммы долгов "Арены Львов" и НСК "Олимпийский"

Стали известны суммы долгов "Арены Львов" и НСК "Олимпийский"
19:04 Сегодня Телеграф sportarena Фото: nsc-olimpiyskiy.com.ua

Новости спорта:Правительство Украины определило пути погашения долговых обязательств.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчанинов рассказал о проблемах с объектами транспортной и спортивной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках подготовки к проведению в стране финальной части чемпионата Европы-2012.

Немчанинов сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о погашении задолженности по этим объектам. В частности, долг стадиона Арена Львов составляет 114 миллионов гривен, НСК Олимпийский — 139 миллионов.

«Провели совещание по проблемным вопросам, которые возникли после проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине», — написал Немчанинов в Facebook.

«Сейчас будет проведен детальный анализ инфраструктурных проектов, скорректирована потребность в средствах и разработана дорожная карта по каждому объекту, которые будут представлены на очередном заседании Кабинета министров Украины. Это — первый реальный шаг к решению проблемы, которая тянулась с 2012 года».

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

Ранее директор Арены Львов Юрий Майборода сообщил, что у предприятия накопились миллионные задолженности перед коммунальными службами.

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Все по теме:

НСК Олимпийский, Футбол, Новости футбола, Арена Львов, Олег Немчанинов.
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