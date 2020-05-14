Каштру назвал главную цель Шахтера

Новости спорта:Главный тренер горняков заверил, что для команды главным турниром является Премьер-лига, а не еврокубки.

Шахтер уже возобновил тренировки, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Главный тренер дончан Луиш Каштру рассказал, что у игроков пока разный уровень готовности, но эта разница несущественна.

"Не все находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с Динамо. Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя", — рассказал Каштру в интервью официальному сайту клуба.

Также специалист заверил, что главной целью для "горняков" являются внутренние турниры, а не еврокубки.

"Главная цель Шахтера – стать чемпионом. С первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы – продолжать демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах. Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Должны поддерживать эту динамику и прибавлять в домашних играх. Дома мы не показали всего, на что способны, а потому постараемся улучшить ситуацию в следующей встрече с Вольфсбургом. Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы – вот наши цели", — сказал Каштру.

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата футболисты, тренерский штаб и персонал Шахтера сдали тесты на коронавирус. Результат пока неизвестен.