Барселона предложила за Лаутаро €60 млн и двух игроков

Новости спорта:"Барселона" хочет подписать форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Трансфер могут согласовать в ближайшее время. Миланский клуб предупредил "Барсу", что рассчитывает на закрытие сделки в мае, поскольку нужно планировать другие трансферы.

"Интер" при этом понимает, что Лаутаро точно уйдет, продление контракта невозможно из-за финансовых разногласий.

По данным Diario Sport, большое препятствие в переговорах – деньги, которые "Барса" должна включить в сделку по Лаутаро. Каталонский клуб не хочет платить более 60 миллионов евро, учитывая, что в сделку войдут еще два игрока. Но "Интер" требует больше денег.

"Нерадзурри" уже ведут переговоры с Тимо Вернером ("Лейпциг") и Пьером-Эмериком Обамеяном ("Арсенал"), но им нужны деньги для заключительной стадии переговоров.